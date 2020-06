Kapal Induk AS Berpatroli di Laut China Selatan, Pertama Kali dalam 3 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Untuk pertama kalinya selama hampir tiga tahun, tiga kapal induk Amerika Serikat kembali berpatroli di perairan Indo-Pasifik termasuk Laut China Selatan.

Kehadiran kapal induk AS ini mengindikasikan unjuk kekuatan angkatan laut AS (US Navy) di tengah meningkatnya ketegangan hubungan AS-Tiongkok.

Meningkatnya militer AS di perairan ini dikarenakan Washington mengkritik Bejing terhadap penanganan virus corona, penerapan undang-undang di Hong Kong dan kampanye militer pulau buatan di Laut China Selatan.

Baca Juga: PSBB Jabar Dilanjutkan Hingga 26 Juni 2020

"Ada beberapa indikasi dalam tulisan-tulisan Tiongkok bahwa AS sangat terpukul dengan Covid-19, kesiapan militer rendah, jadi mungkin ada upaya AS untuk memberi sinyal kepada Tiongkok agar tidak salah perhitungan," kata Bonnie Glaser, selaku direktur China Power Project at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Economic Times.

"Warga Tiongkok pasti akan menggambarkan ini sebagai contoh provokasi AS, dan sebagai bukti bahwa AS adalah sumber ketidakstabilan di kawasan ini," tambahnya.

Presiden AS Donald Trump sempat dikritik terkait penanganan virus corona di negaranya, tetapi dia juga menuduh Tiongkok gagal memperingatkan dunia tentang ancaman Covid-19.

Baca Juga: Ada Tiga Klub Eropa yang Berpeluang Besar Bisa Raih Trebel Musim Ini

Pemerintah AS juga menerapkan aturan dengan melarang mahasiswa atau peneliti Tiongkok datang ke negaranya.