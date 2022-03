Gadis Ukraina Nyanyikan Lagu 'Let it Go' di Bunker saat Rusia Menyerang, Semua Orang Menangis

PIKIRAN RAKYAT - Seorang gadis Ukraina bernama Amelia yang viral karena menyanyikan soundtrack film Frozen, Let it Go di bunker telah tiba di Polandia dengan selamat.

Gadis berusia 7 tahun itu viral setelah salah seorang pengungsi merekamnya sedang bernyanyi Let it Go saat berlindung dari serangan bom Rusia.

Amelia kini berada di Polandia bersama nenek dan saudara-saudaranya setelah melarikan diri dari Ukraina di tengah invasi yang sedang berlangsung di negara itu.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Independent, Amelia mengatakan bahwa dia ingin bernyanyi di panggung besar di hadapan banyak penonton.

Dalam video tersebut terlihat bendera putih biru di belakang Amelia yang sedang membawakan lagu dalam bahasa Ukraina.

Aktris Idina Menzel yang menjadi pengisi suara Elsa di film Frozen melihat video tersebut.

"Kami melihat kamu. Kami benar-benar melihatmu," katanya di akun Twitter-nya @idinamenzel.

Video Amelia bernyanyi Let it Go pertama kali diunggah oleh Marta Smekhova di Facebook.