Vladimir Putin Balas Dendam Berikan Sanksi pada Pemimpin dan Pejabat Dunia, Berikut Rinciannya

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Vladimir putin melalui Kementerian Luar Negeri Rusia memberikan sanksi kepada Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Sanksi itu diberikan Vladimir Putin sebagai balasan soal tindakan kedua negara tersebut yang memberikan sanksi pada Rusia.

Moskow menjelaskan, langkah itu merupakan konsekuensi dari kebijakan Russophobia yang dilakukan oleh Washington, dikutip dari AFP.

Kementerian Luar Negeri Rusia lantas melakukan sanksi kepada 313 warga Kanada, termasuk PM Justin Trudeau.

Meski begitu, Moskow tidak merinci sanksi yang diberikan pada Joe Biden dan Justin Trudeau tersebut.

Selain kedua petinggi negara tersebut, Rusia juga memberikan saksi pada beberapa pejabat di AS:

1. Negeri AS Antony Blinken

2. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin

3. Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley

4. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan

5. Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns

6. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.

Ada juga beberapa nama lainnya, yakni: