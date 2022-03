Donald Trump Bantah Habiskan Uang Kampanye untuk Membuat Jet Pribadi Baru: Saya Sudah Punya Pesawat

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Presiden AS Donald Trump membantah dirinya menggunakan uang pengalangan dan kampanye untuk membuat jet pribadi 'Trump Force One' yang mirip saat ia mencalonkan diri sebagai Presiden AS.

Kabar tersiar bahwa Donald Trump diduga menggunakan uang kampanye untuk pembuatan jet pribadi setelah adanya insiden pesawat yang ditumpanginya mengalami pendaratan darurat pekan lalu.

"Cerita itu tidak benar. Saya sudah punya pesawat, yang sama yang saya gunakan pada kampanye 2016," kata Donald Trump merujuk pada laporan media AS, dikutip dari Sputnik News, Selasa, 15 Maret 2022.

Donald Trump mengatakan jet pribadinya Trump One Force sedang diservis di Lousiana dan dijadwalkan kembali mengudara dalam waktu 90 hari.

"Itu (perbaikan) dimiliki oleh saya dan dibiayai oleh saya, tanpa utang," kata dia.

"Saya perlu percaya bahwa Anda tidak akan membaginya dengan siapa pun: tim saya sedang membangun BRAND NEW Trump Force One," katanya.

Ia menjelaskan pembangunan jet pribadi itu dirahasiakan sehingga laporan dari media adalah berita palsu.

Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi mantan Presiden AS Donald Trump dilaporkan melakukan pendaratan darurat di New Orleans, Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pekan lalu pada Sabtu, 5 Maret 2022.

