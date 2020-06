Bukan Tiongkok, Penelitian Sebut Asal-muasal Wabah Virus Corona di New York Ternyata dari Eropa

PIKIRAN RAKYAT - Sebagian besar orang memahami bahwa virus corona Covid-19 muncul di Wuhan, Tiongkok dan segera menyebar ke seluruh dunia.

Namun, ternyata virus yang menyebar di New York, Amerika Serikat (AS) memiliki perbedaan genetika dengan virus SARS-CoV-2 asli dari Wuhan.

Malahan sekuensi genetiknya lebih mendekati virus yang sudah merebak di Benua Eropa.

Baca Juga: 3 Kali Ditolak Izin Cuti Melahirkan, Dokter Hamil 8 Bulan Positif Covid-19 di Aljazair Meninggal

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Mothership, hasil analisis gen yang diambil dari 84 pasien di Kota New York menungkap hal tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Sekolah Kedokteran Icahn di Mount Sinai, New York menemukan bahwa virus kemungkinan besar berasal dari Italia, Finlandia, Spanyol dan Perancis.

Penelitian ini dipublikasikan dalam majalah Science pada akhir Mei 2020 silam.

Baca Juga: Update Virus Corona di Jawa Tengah 8 Juni 2020, Pasien Positif Capai 1.714 Orang

Berdasarkan para ahli itu, kebanyakan infeksi Covid-19 di The Big Apple, sebutan untuk New York, berasal dari 'penularan tak terdeteksi antara AS dan Eropa'.