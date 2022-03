Viral Hamparan Ganggang Merah Penuh Belatung Tutupi Pantai di Australia

PIKIRAN RAKYAT - Pantai Hyams di Australia yang terkenal akan pasir putihnya mendadak berubah menjadi hamparan "pasir" merah lantaran tertutupi ganggang merah tua.

Para ahli mengatakan bahwa ganggang merah tua itu terdampar di pantai tersebut akibat badai mematikan yang menerjang Australia.

Rekaman video yang beredar menunjukkan Pantai Hyams di New South Wales ditutupi dengan ganggang merah muda. Si perekam mengatakan bahwa tercium bau busuk dari arah rumput laut tersebut.

Seorang penduduk lokal bernama Jayde Clarke yang mengunjungi Pantai Hyams pada pekan ini bersama suaminya mengatakan bahwa pantai itu tertutup oleh apa yang dia sebut seperti "ribuan" belatung.

"Kami benar-benar terkejut - selama 25 tahun suami saya tinggal di sini, dia belum pernah melihat yang seperti ini," katanya kepada Daily Mail Australia, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Independent pada Jumat, 11 Maret 2022.

Sementara itu, Trudy Costa dari University of Wollongong's School of Earth, Atmospheric and Life Science mengatakan, ganggang itu kemungkinan hanyut akibat cuaca dan badai yang terjadi baru-baru ini.

"Ketika ganggang terdampar secara massal, itu disebut 'wrack'," katanya kepada South Coast Register.

