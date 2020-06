Media AS Ungkap Laporan Hasil Autopsi, George Floyd Dinyatakan Positif Corona Bahkan Sejak April

PIKIRAN RAKYAT - Media Amerika Serikat (AS) yaitu The New York Times melaporkan hasil autopsi dari George Floyd, pria kulit hitam yang meninggal akibat ditindih oleh oknum polisi AS.

Dalam laporan NYT tersebut, George Floyd dinyatakan telah terinfeksi virus corona bahkan sejak April yang lalu.

NYT melaporkan hasil autopsi penuh yang dikeluarkan oleh pemeriksa medis wilayah Hennepin dan mengatakan bahwa pria berusia 46 tahun itu dinyatakan positif mengidap virus corona pada 3 April.

Pemeriksa medis top county Andrew Baker mengatakan bahwa Departemen Kesehatan Minnesota telah menyeka hidung George Floyd setelah kematiannya dan dia telah dites positif terkena virus corona, kata laporan NYT.

Hasil positif pada saat kematiannya kemungkinan merupakan hasil positif yang bertahan lama dari infeksi sebelumnya, katanya.

Laporan itu menambahkan bahwa tidak ada indikasi bahwa virus memainkan peran dalam kematiannya.

Protes di seluruh New York dan AS meningkat ketika ribuan demonstran turun ke jalan menuntut diakhirinya kebrutalan polisi setelah George Floyd terbunuh ketika seorang perwira polisi kulit putih berlutut di lehernya selama hampir sembilan menit ketika dia terborgol dan dijepit ke tanah sambil terengah-engah pada 25 Mei.