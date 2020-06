Tiongkok Sebut Amerika Serikat Munafik karena Dukung Protes di Hong Kong

PIKIRAN RAKYAT – Para pejabat Tiongkok dan media setempat membandingkan kerusuhan yang meluas di AS dengan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong, dan menuduh Washington melakukan kemunafikan.



Seperti dilansir The Guardian, Senin, protes AS belangsung hampir satu tahun demonstrasi pro-demokrasi yang sangat terlihat dan signifikan di Hong Kong, di mana polisi juga berulang kali dituduh menggunakan kekuatan berlebihan.



Pemerintah AS telah vokal mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong, terutama sejak deklarasi Beijing akan memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kawasan semi-otonom.

Baca Juga: Terungkap Kunci Sukses Tegal Tangani Corona hingga Dipilih Jadi Contoh Penerapan New Normal

Setelah berhari-hari adegan kacau di AS, Tiongkok akhirnya muncul untuk mengkritik pemerintah Amerika.



Pada konferensi pers pada hari Senin, seperti dilansir The Guardian, juru bicara kementerian luar negeri, Lijian Zhao mendesak AS untuk menghilangkan diskriminasi rasial dan melindungi hak-hak hukum minoritas.



"Kematian George Floyd mencerminkan beratnya diskriminasi rasial dan kebrutalan polisi di AS," kata Zhou.

Baca Juga: Umuh Buka Suara terkait Masa Depan Febri di Persib, Jelaskan Soal Muangthong United



Zhao juga mengancam "serangan balik" terhadap AS karena tindakan pembalasan lanjutan atas peningkatan kendali Tiongkok atas Hong Kong, yang termasuk membalikkan status pabean khusus Hong Kong.



Pada hari Minggu juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying memposting "Saya tidak bisa bernafas" - kata-kata terakhir Floyd - ke Twitter, dengan tangkapan layar rekanan Amerika-nya yang mengkritik tindakan keras China terhadap Hong Kong.

Zhao juga me-retweet banyak komentar dan laporan tentang protes, termasuk dari wakil wakil Rusia ke PBB, menuduh AS memiliki standar ganda.

Baca Juga: Isu Febri Dilirik Klub Thailand, Umuh Muchtar dan Manajemen Persib Angkat Bicara

"Mengapa AS menyangkal hak Tiongkok untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di HK sementara secara brutal membubarkan orang banyak di rumah?" kata Dmitry Polyanskiy.



Dalam serangkaian cuitan, Hu juga menuduh AS munafik.

"Tuan Presiden, jangan bersembunyi di balik dinas rahasia," kata Hu. "Pergi untuk berbicara dengan para demonstran dengan serius. Bernegosiasi dengan mereka, sama seperti Anda mendesak Beijing untuk berbicara dengan perusuh Hong Kong. "



Dalam cuitan lain, jubir Kemenlu Tiongkok mengatakan kedua aksi protes (baik di Hong Kong maupun di AS) menentang hukum, menumbangkan ketertiban, dan merusak.

Namun, AS justru membenarkan dan membela protes di Hong Kong. Sikap AS ini, kata Hu, menunjukkan kemunafikan AS.***