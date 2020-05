Sebelum Meninggal, Peramal Terkenal Ini Prediksi Virus Corona Akan Segera Hilang

PIKIRAN RAKYAT - Peramal terkenal India Bejan Daruwalla meninggal pada hari Jumat 29 Mei 2020 di usia 88 tahun. Daruwalla dilaporkan telah mencari pengobatan untuk pneumonia dan hipoksia otak (otak tidak mendapatkan cukup oksigen) selama beberapa hari terakhir di sebuah rumah sakit di ibukota Gujarat, Gandhinagar.

Beberapa laporan media menyatakan ia telah dites positif terkena virus corona, dan ia disebutkan dalam daftar pasien Covid-19 yang diumumkan oleh Perusahaan Kotamadya Ahmedabad. Namun, keluarganya membantah klaim itu.

Daruwalla adalah salah satu peramal paling terkenal di India dan prediksinya yang cukup akurat membuatnya memiliki jutaan pengikut.

Dia adalah seorang praktisi Zoroaster dan penyembah Ganesha. Peramal itu dikenal dengan kolom-kolomnya di surat kabar-surat kabar terkemuka yang bertajuk 'Ganesha Speaks'.

Kematiannya dikonfirmasi di Twitter oleh Menteri Gujarat Vijay Rupani.

Setelah kematiannya, putra Daruwalla Nastur Daruwalla menggambarkan peramal itu sebagai "seorang pejuang".

“Dia bertarung dengan berani sampai napas terakhirnya. Dia memperkirakan bahwa virus corona akan segera hilang. India, terlepas dari kemiskinan dan pengangguran, akan naik seperti burung phoenix. Tahun depan akan menjadi tahun terbaik bagi India dan negara itu akan segera muncul sebagai negara adikuasa,” tutur putra Daruwalla dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Times of India via The Print.