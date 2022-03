Arab Saudi Akan Naikkan Harga Minyak di Seluruh Wilayah, Efek Invasi Rusia ke Ukraina

PIKIRAN RAKYAT - Arab Saudi akan menaikkan harga minyak untuk semua wilayah setelah harga minyak mentah melonjak karena invasi Rusia ke Ukraina.

Kini Arab Saudi mematok harga minyak mentah menjadi lebih dari 115 dollar AS (Rp1,6 juta) per barel.

Saudi Aramco yang dikendalikan negara menaikkan minyak mentah Arab Light untuk pengiriman bulan depan ke Asia menjadi 4,95 dolar AS (Rp72 ribu) per barel di atas patokan yang digunakannya.

Baca Juga: Curhatan Uus yang Dicaci Maki usai Sebut 'Haram' Tampil di Podcast Atta Halilintar: Gue Kalah

Angka itu adalah peningkatan dari 2,15 dolar AS (Rp30 ribu) per barel dari Maret dan premi tertinggi untuk kelas kunci sejak Bloomberg mulai mengumpulkan data pada tahun tahun 2000.

Perusahaan energi itu diperkirakan akan menaikkan harga sebesar 1,70 dolar AS (Rp24 ribu) menurut survei pedagang dan penyuling.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Bloomberg, Armaco menaikkan harga lain untuk Asia sebanyak 2,70 dolar AS (Rp39 ribu) per barel. Ini menaikkan semua harga untuk pelanggan AS sebesar 1 dolar AS (Rp14 ribu) dan untuk Eropa barat laut antara 1,20 dolar AS (Rp17 ribu) dan 2,10 dolar AS(Rp3 ribu). Untuk Mediterania, harga meningkat sebanyak 2 dolar AS (Rp29 ribu).

Baca Juga: Curhatan Uus yang Dicaci Maki usai Sebut 'Haram' Tampil di Podcast Atta Halilintar: Gue Kalah

Minyak diperdagangkan pada level tertinggi dalam hampir satu dekade karena serangan Rusia menjungkirbalikkan pasar dari komoditas ke saham dan obligasi.