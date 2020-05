Usai AS Terbangkan B-1B Lancer, Kini Giliran Tiongkok Kirim 2 Kapal Induk ke Laut China Selatan

PIKIRAN RAKYAT - Setelah Amerika Serikat menerbangkan pesawat B-1B Lancer Bombers, Tiongkok dilaporkan akan mengerahkan dua kapal induknya pada bulan Agustus 2020 di dekat perairan Taiwan yang juga mencakup Laut China Selatan untuk melakukan latihan militer.

Menurut laporan Global Times, Taiwan News dan laporan dari Australia, kapal induk Liaoning dan Shandong akan dikerahkan bersama di Teluk Bohai, Laut Kuning untuk mengadakan latihan kesiapan tempur yang dapat mencakup simulasi serangan di masa depan terhadap Dongsha Taiwan atau Kepulauan Pratas.

Pulau-pulau tersebut terdiri dari tiga atol (pulau karang) yang dikendalikan oleh Taiwan.

Baca Juga: Hyundai Siap Luncurkan Santa Fe Terbaru

Meskipun ada persaingan klaim dari negara-negara tetangga, Tiongkok telah mengklaim seluruh Laut China Selatan sebagai miliknya.

"AS memiliki minat yang kuat untuk mencegah Tiongkok dari kontrol atas Laut China Selatan," tulis laporan Council on Foreign Relations (organisasi non-pemerintah Dewan Hubungan Luar Negeri AS), seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari UPI.

"Mempertahankan akses bebas dan terbuka ke jalur air ini tidak hanya penting karena alasan ekonomi, tetapi juga untuk menegakkan norma global kebebasan navigasi," tambah laporan itu.

Baca Juga: Selama Pandemi Pengunjung Tahura Djuanda Dilarang Masuk Gua Jepang dan Gua Belanda

Lebih lanjut, laporan itu menyebut AS juga berisiko ditarik ke dalam konflik militer dengan Tiongkok. Risiko konfrontasi militer di Laut China Selatan yang melibatkan kedua negara dapat meningkat secara signifikan dalam delapan belas bulan ke depan.