The American Road: Bypass untuk Pemukim Israel, Mimpi Buruk bagi Warga Palestina

Di Area C Tepi Barat, hampir 99 persen aplikasi bangunan Palestina ditolak antara 2016 dan 2018.

Menurut Peace Now, pengawas permukiman, hanya 30 persen dari izin bangunan yang diberikan oleh pemerintah kota Yerusalem di Yerusalem Timur antara 1991-2018 berada di lingkungan Palestina , meskipun orang-orang Palestina membentuk lebih dari 60 persen populasi di kota itu.

Direktur unit peta di Pusat Studi Arab di Yerusalem , Khalil Tafkaji mengatakan Proyek 'The American Road', dinamai setelah jalan sempit yang ditinggalkan yang sebagian dibangun oleh kontraktor AS pada awal 1960-an, akan menelan biaya hingga 250 juta dolar AS (Rp3,5 triliun).