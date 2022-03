Dikecam usai Sebut Vladimir Putin Jenius, Donald Trump: Maksud Saya, Pemimpin Barat yang Bodoh

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh media dan beberapa kelompok Republikan salah mengartikan pernyataannya yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin adalah seorang jenius saat menginvasi Ukraina.

Donald Trump mengecam Republican In Name Only (RINO) dan dua grup lainnya dalam komite aksi politik Save America pada Selasa, 1 Maret 2022.

Donald Trump menilai RINO memelintir pernyataannya menjadi sesuatu yang ambigu hingga mengundang kesalahpahaman banyak pihak.

Donald Trump kemudian menarik kembali pernyataan itu. Dia menyebut serangan Rusia ke Ukraina adalah sebuah kengerian, kemarahan, dan kekejaman yang seharusnya tidak pernah dibiarkan terjadi.

“Kemarin wartawan bertanya kepada saya apakah menurut saya Presiden Putin cerdas. Saya katakan tentu saja dia pintar, tapi bukan itu intinya. Intinya para pemimpin kita (Barat) yang bodoh,” ucap Donald Trump menjelaskan maksudnya.

“RINO adalah penghasut perang, pembuat berita palsu, terang-terangan bohong, dan salah mengartikan pernyataan saya tentang Vladimir Putin,” kata Donald Trump dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Metro, Jumat, 4 Maret 2022.

Donald Trump merasa prihatin sebab RINO seharusnya menjadi yang paling tahu bahwa perang mengerikan yang dilancarkan Rusia pada Ukraina tidak akan pernah terjadi di bawah pengawasannya.

Pada 27 Februari 2022, Donald Trump juga sempat mengklaim bahwa Rusia tidak akan menginvasi Ukraina jika dia masih menjabat sebagai Presiden AS.