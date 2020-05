WHO: Kami Bekerja Siang dan Malam Sejak COVID-19 Pertama Kali Muncul

PIKIRAN RAKYAT - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah bekerja tanpa henti sejak virus corona muncul.

WHO memberi tahu 194 negara anggotanya tentang evolusinya dan memberikan saran teknis, direktur jendralnya mengatakan pada hari Jumat.

"WHO telah bekerja siang dan malam untuk mengoordinasikan respons global di ketiga tingkatan organisasi, memberikan saran teknis, mengkatalis solidaritas politik, memobilisasi sumber daya, mengoordinasikan sumber daya, dan banyak lagi," ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada Dewan Eksekutif WHO .

Baca Juga: Info Ramadhan 1441 H: Tradisi Unik di India, Perkuat Silaturahmi antar Warga dalam Pesta Buka Puasa

"Sejauh ini hampir $ 800 juta telah dijanjikan atau diterima terhadap permohonan WHO untuk program COVID-19, menyisakan lebih dari $ 900 juta," kata Tedros kepada 34 anggota dewan yang mengadakan sesi virtual tiga jam dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

Sementara itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada hari Kamis membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa badan dunia menggunakan pandemi virus corona sebagai kesempatan untuk mempromosikan akses aborsi melalui respons kemanusiaan terhadap wabah global yang mematikan.

"Setiap saran bahwa kita menggunakan pandemi Covid-19 sebagai kesempatan untuk mempromosikan aborsi adalah tidak benar," kata juru bicara AS Stephane Dujarric.

Baca Juga: Jasa Raharja Salurkan Paket Sembako kepada Pengemudi Angkutan Umum

“Sementara kami mendukung layanan kesehatan yang mencegah jutaan wanita meninggal selama kehamilan dan persalinan dan melindungi orang dari infeksi menular seksual, termasuk HIV, kami tidak berusaha untuk mengesampingkan Undang-undang nasional apa pun,” katanya.