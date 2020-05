Temuan ini Bikin Heboh, Hasil Studi di Kanada Sebut Ganja bisa Mencegah COVID-19

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah studi menghebohkan tentang pandemi COVID-19 muncul dari Kanada.

Studi yang berjudul 'In Search of Preventative Strategies: Novel Anti-Inflammatory High-CBD Cannabis Sativa Extracts Modulate ACE2 Expression in COVID-19 Gateway Tissues' itu menjelaskan kegunaan ganja terhadap perkembangan pandemi COVID-19.

Dari hasil studi yang dikeluarkan oleh Universitas Lethbridge, Kanada tersebut, diketahui bahwa penggunaan ganja diduga bisa mencegah COVID-19.

Baca Juga: Buku Harian Tentang Kondisi Wuhan di Masa-masa Awal Wabah Virus Corona Tuai Kemarahan Tiongkok

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Preprint, 6 orang peneliti dalam penelitian ini melakukan pengujian terhadap sekitar 400 jenis ganja untuk membuat 400 ekstrak sativa ganja yang baru.

Kemudian hasil studi tersebut dibuat pada model 3D bagaimana zat dalam ganja bisa mempengaruhi infeksi COVID-19 di mulut, saluran udara, dan usus penderitanya.

"Sejumlah mereka (zat) telah berhasil mengurangi reseptor COVID-19 hingga 73%.

"Kemungkinan masuknya jauh lebih rendah. Jika memang zat ini bisa mengurangi resepetor," tutur peneliti utama dalam studi ini, Dr Kovalchuk.

Baca Juga: Tiongkok Berhasil Panen 1,5 Ton Sayuran di Kepulauan Laut China Selatan

Kovalchuk menjelaskan jika memang benar ini terjadi, maka ganja bisa memperkecil kemungkinan seseorang terkena COVID-19.