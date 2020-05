Pertama Kali Sejak 40 Tahun, Emisi Karbon di India Turun Akibat Lockdown Wabah Corona

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi virus corona membuat sejumlah negara menghentikan seluruh aktivitas masyarakat lewat lockdown, termasuk India.

Kegiatan ekonomi yang tak berjalan normal membuat pengangguran dan kemiskinan tiba-tiba memuncak.

Namun, di baliknya tetap saja ada manfaat dari kebijakan karantina wilayah. Selain tidak menyebarnya virus, polusi di India turun drastis untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari India Times, para ilmuwan mengklaim penurunan kadar karbondioksida atau CO2 di udara tahun ini menjadi yang terbesar dalam 70 tahun terakhir.

Pernyataan tersebut didasarkan pada data yang dianalisis oleh Lauri Myllyvirta dan Sunil Dahiya dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa emisi karbon di India telah menurun hingga 15 persen pada bulan Maret 2020.

Bulan selanjutnya bahkan dua kali lebih besar, yakni hingga 30 persen dari emisi karbon di seluruh India.