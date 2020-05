Wabah Corona, Trump Kembali Salahkan Tiongkok atas Pembunuhan Massal di Seluruh Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Amerika Serikat Donald Trum kembali mengecam Tiongkok atas pandemi virus corona, dan menyalahkan Beijing atas 'pembunuhan massal di seluruh dunia'.

Dalam akun Twitternya, @realDonaldTrump, Trump menuliskan bahwa beberapa orang di Tiongkok baru saja merilis pernyataan yang menyalahkan semua orang terkait pandemi.

"Tolong jelaskan kepada orang bodoh ini bahwa itu adalah 'ketidakmampuan Tiongkok' dan tidak ada yang lain, yang membunuh massal di seluruh dunia ini!" tulisnya pada cuitan yang diunggah semalam, 20 Mei 2020.

Virus corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019 dan menyebar secara cepat ke seluruh dunia, memicu krisis ekonomi yang sangat besar.

Trump menyalahkan Tiongkok karena telah membiarkan penyebaran pandemi ini secara global.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!