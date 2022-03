Sebelum Jadi Presiden Ukraina, Zelensky Pernah Jadi Komedian hingga Pengisi Suara Film Anak-anak

PIKIRAN RAKYAT - Sebelum menjadi Presiden Ukraina pada 2019, Volodymyr Zelensky adalah seorang aktor dan komedian yang membintangi beberapa acara TV dan film.

Sebelumnya, Volodymyr Zelensky terkenal karena memenangkan Dancing With Stars versi Ukraina pada tahun 2006 dan peran utamanya dalam serial televisi Ukraina Servant of the People, aspek karir Volodymyr Zelensky yang kurang diketahui kini telah muncul secara online.

Selain itu, menurut keterangan seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NDTV, Volodymyr Zelensky ternyata pernah menjadi dubber atau pengisi suara Paddington Bear dalam versi film anak-anak di Ukraina.

Salah satu juru bicara StudioCanal, yang memproduksi Paddington Bear mengkonfirmasi bahwa Zelensky menyuarakan karakter animasi tercinta di Paddington (2014) dan Paddington 2 (2017).

Aktor Inggris Hugh Bonneville, yang berperan sebagai ayah angkat beruang dalam franchise film Paddington, termasuk di antara mereka yang terkejut dengan hal sepele ini.

"Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang mengisi suara @paddingtonbear di Ukraina," tulis Hugh Bonneville di Twitter, berbagi video promosi Paddington 2 yang dijuluki Ukraina yang menampilkan Zelensky - yang saat itu adalah seorang aktor dan komedian.

Video promosi menunjukkan Zelensky - yang saat ini memimpin tentara Ukraina dalam pertahanannya melawan Rusia - memperkenalkan dirinya.