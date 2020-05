Kisah Warga Cianjur Puasa di AS Selama Pandemi Ternyata Tidak Sulit

PIKIRAN RAKYAT - Ramadan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, di tengah pandemi corona, semua kegiatan di luar rumah saat ini dihindari, termasuk beribadah. Kegiatan beribadah kali ini pun menjadi lebih personal.

Hal ini dirasakan WNI asal Cianjur, Ihsan Nur Iman Faris, yang saat ini berada di Ohio, AS, mengikuti Program Fulbright-Badan Bahasa Foreign Language Teaching Assistant (FLTA). Melalui program tersebut, Ihsan mendapatkan kesempatan mengajar Bahasa Indonesia di Ohio University.

Ihsan yang juga pengajar di Balai Bahasa UPI Bandung, menuturkan bahwa dirinya bukan kali pertama datang ke Amerika Serikat. Pada tahun 2016 lalu, dia pernah mengikuti program Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Indonesia. Walaupun sebelumnya pernah pergi ke AS, ini adalah pengalaman Ramadan pertama Ihsan puasa di Negeri Paman Sam.

Kunjungan ke AS kali ini, lanjut Ihsan, merupakan bagian dari beasiswa Fulbright-Badan Bahasa Foreign Language Teaching Assistant (FLTA), sebuah program yang disponsori pemerintah AS-Indonesia untuk mengajar Bahasa Indonesia di Univesitas di AS. Saat ini dia mengajar bahasa Indonesia di Ohio University.

Ohio University terletak di kota Athens, sebuah kota kecil yang berada di barat daya negara bagian Ohio. Kota kecil ini jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Sangat bertolak belakang dengan kota besar seperti New York City atau Los Angeles.

Selama dua semester mengajar bahasa Indonesia dan belajar di program studi Asia, saya tinggal di apartemen bersama dua orang Amerika dan satu orang Venezuela.Negara bagian Ohio yang masuk dalam wilayah Midwest, mengalami empat musim selama satu tahun. Berbeda dengan Indonesia yang lama siang dan malamnya relatif sama sepanjang tahun, durasi siang dan malam di Amerika berbeda-beda tergantung musim.

Artinya, lama berpuasa tiap tahunnya akan berbeda pula. Tahun ini, bulan puasa di Amerika jatuh pada musim semi. Waktu subuh di musim semi di kota Athens adalah pukul 05:15, sedangkan mahatari terbenam pada pukul 20:30. Jadi, umat Muslim di Athens berpuasa selama lebih dari 15 jam atau 2 jam lebih lama dari waktu berpuasa di Indonesia.