AS Targetkan Punya 300 Juta Dosis Vaksin Corona Akhir 2020

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Amerika Serikat berencana mengumpulkan 300 juta dosis vaksin corona akhir tahun 2020 ini.

Menteri Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan Alex Azar AS menyatakan, sudah menemukan 100 lebih calon vaksin virus corona Covid-19.



"Apa yang kami lakukan sekarang adalah mempersempit vaksin ke dalam kelompok inti, yang pada mereka akan kita pertaruhkan ratusan juta dolar dan meningkatkan produksi vaksin domestik secara masif sehingga kita pada akhir tahun, kami berharap, akan memiliki satu atau lebih vaksin yang manjur dan aman serta ratusan juta dosis,” kata Azar kepada saluran TV Fox Business Network.

Seperti dilaporkan Reuters, Gedung Putih menargetkan sudah akan memiliki 300 juta dosis vaksin pada akhir 2020.

Tidak ada vaksin untuk patogen ini yang disetujui meski beberapa sedang dikembangkan. Memproduksi serta mendistribusikan sebuah vaksin efektif dianggap sebagai langkah penting untuk memulai ekonomi AS.



"Kami harus menggunakan secara penuh kekuatan pemerintah AS dan sektor swasta di sini untuk menekan semua waktu (uji coba obat) tersebut, mengurangi inefisiensi dalam pengembangan dan penggunaan kekuatan pemerintah AS untuk memproduksi di tengah risiko, mencapai jutaan dosis vaksin bahkan saat kami menjalankan uji klinis untuk membuktikan kemanjuran dan keamanannya," kata Azar.

Namun ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci, yang mengepalai Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, mengatakan dalam kesaksian di Senat pada Selasa bahwa gagasan akan adanya vaksin pada musim gugur mendatang, ketika sekolah dan universitas melanjutkan kegiatannya, merupakan "ambisi yang terlalu muluk.”***