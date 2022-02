Peringatkan Dampak Bagi Indonesia, Rizal Ramli Sebut Dunia Bergeser Jadi Rusia-China vs AS-NATO

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom Rizal Ramli mengingatkan dampak yang akan terjadi bagi Indonesia atas konflik antara Rusia dan Ukraina yang saat ini telah memasuki hari ketiga invasi.

Menurut Rizal Ramli, dunia saat ini telah bergeser dari Perang Dingin semasa Uni Soviet vs Amerika Serikat meski sempat menjadi Quatro-Polar (USA, China, Rusia, NATO-Competitif).

Namun kata dia, saat ini kembali menjadi bipolar yakni Rusia-China vs AS-NATO (aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara).

"Dunia bergeser dari BiPolar (USA vs USSR - Cold War), sempat menjadi Quatro-Polar (USA, China, Russia, Nato - Competitive tapi sekaligus kooperatif), kembali menjadi Bipolar (Rusia & China vs USA & NATO - Second Cold War). Indonesia harus cerdas, menghadapi perubahan2 itu," kata Rizal Ramli melalui akun Twitter-nya, Sabtu, 26 Februari 2022.

Mantan menteri era Gus Dur itu mengingatkan Indonesia harus cerdas memperkuat kedaulatan dan kejayaan bangsa.

"Indonesia harus cerdas untuk memperkuat kedaulatan dan kejayaan bangsa kita. Pemimpin boneka tidak akan mampu menghadapi tantangan2 geopolitik & ekonomi yg semakin kompleks tersebut,

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian menilai hanya negara yang memiliki ketahanan pangan, kedaulatan energi & teknologi dan cadangan devisa yang bisa bertahan.

"Dalam dunia yg cepat berubah tsb.,, hanya negara yg memiliki Ketahanan Pangan, Kedaulatan Energi & Teknologi, dan Cadangan Devisa kuat yang bisa bertahan dan berjaya (‘survive & flourish’). Kalau tidak, hanya akan jadi korban dan kena dampaknya," kata dia.