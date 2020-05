Fenomena Kologi Alga Berikan Tampilan Neon Membentang Garis Pantai California Selatan di Malam Hari

PIKIRAN RAKYAT - Fenomena munculnya jutaan ganggang yang disebut dinoflagellata kini bermekaran di sepanjang bentangan garis pantai dari Baja ke Los Angeles dan memberikan pertujukkan lampu neon yang mempesona pada malam hari.

Pada siang harinya, dinoflagellata muncul dengan warna coklat kemerahan di permukaan laut yang dikenal sebagai gelombang merah dan mengeluarkan bau tidak sedap, seperti belerang.

Fenomena ini terjadi di mana ketika massa dinoflagellata tercampur oleh gelombang atau kehidupan laut yang lebih besar, reaksi kimia yang melibatkan enzim luciferase dan senyawa luciferin yang dihasilkan oleh alga inilah yang menyebabkan bioluminesen, penciptaan cahaya oleh organisme hidup.

Bioluminescent algae in California.* /Preservation Bay, Tasmania, in 2017 (image courtesy of Matthew Holz)

Kabarnya, jarang sekali fenomena dinoflagellata memberikan tampilan neon yang memukai pada malam hari, seperti di California.

Tontonan ini telah menarik perhatian pengunjung ke pantai untuk menyaksikan cahaya alami di sepanjang pantai selatan California.

Beberapa pasang 'Red tides' menghasilkan racun berbahaya yang bisa mematikan mamalia dan ikan, tetapi ganggang California tidak beracun, sebaliknya bertindak sebagai sumber makanan.

