Ketegangan Militer dengan Tiongkok, Kapal Perang AS Disiagakan Jelang Pelantikan Tsai Ing-wen

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah ketegangan dengan Tiongkok, Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) pada Kamis 14 Mei 2020 waktu setempat menyiagakan kapal perang yang dilengkapi rudal di Selat Taiwan.

Penyiap siagaan kapal perang AS itu dilakukan sepekan menjelang pelantikan pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, untuk jabatan periode kedua.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Facebook resminya, Armada Pasifik AS (The U.S. Pacific Fleet) menyebut kapal perang USS McCampbell telah transit pada Rabu 13 Mei 2020 di perairan yang memisahkan daratan Taiwan dan Tiongkok.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa kapal tersebut berlayar ke wilayah selatan dalam "misi biasa" dan akan terus berlayar ke arah sana.

Hubungan Tiongkok, yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayah negaranya, dengan AS memburuk setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menunjukkan dukungan untuk Taiwan, misalnya dengan meningkatkan penjualan senjata.

Selisih pendapat terkait pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga memperparah hubungan kedua negara.

