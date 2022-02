Rusia Stop Seluruh Penerbangan Sipil, Ukraina Minta Bantuan Turki

PIKIRAN RAKYAT - Rusia memberlakukan penutupan wilayah udara dari semua jenis pesawat komersil dan sipil lainnya.

Rusia tidak ingin pertempuran udara mereka dengan Ukraina memakan korban jiwa warga sipil.

Informasi yang didapat dari akun media sosial Twitter @militarylandnet, mengabarkan jika Rusia telah menutup wilayah udara di dekat perbatasan Ukraina untuk penerbangan sipil.

"Russia has closed airspace near the Ukrainian border to civilian flights, based on NOTAM info via @RestitutorOrien #Russia #Ukraine, (Rusia telah menutup wilayah udara di dekat perbatasan Ukraina untuk penerbangan sipil, berdasarkan info NOTAM melalui), " ucap akun twitter @militarylandnet

Sementara itu diberikan TASS, Kiev meminta Ankara untuk menutup selat Turki untuk kapal perang Rusia

Dikatakan Duta Besar Ukraina untuk Turki, Vadily Bodnar hal itu sebagai bentuk penolakan pada invasi Rusia di bawah komando, Vladimir Putin yang sepihak melancarkan serangan militer terbuka.

"Kepada semua negara untuk membentuk koalisi melawan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang melanda lebih banyak wilayah," kata Vadily Bodnar.

Sebelumnya secara resmi, Ukraina telah meminta Ankara untuk membatasi perjalanan kapal perang Rusia melalui Selat Bosphorus dan Dardanelles.