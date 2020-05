Kasus Prank Sembako Isi Sampah Ferdian Paleka Jadi Sorotan Media Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Aksi YouTuber Ferdian Paleka membuat konten prank sembako berisi sampah tuai kontroveri, kasusnya bahkan menjadi sorotan media asing.

Wajah pemuda asal Bandung, Jawa Barat itu terpampang dalam situs berita media asing, Mirror yang diterbitkan pada Senin 11 Mei 2020 dengan judul 'YouTuber Arrested After Handing out Boxes of Rubbish Disguised as Food'.

Media asal Inggris, Mirror menyoroti aksi Ferdian Paleka saat memasukan makanan basi dari sampah ke kardus yang disebutnya sambako.

Dalam sebuah video konten yang diunggah di akun YouTube Ferdian Paleka, ia bersama dua orang temannya melakukan prank bantuan sosial pada waria di Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat.

Ferdian membuat modus membagikan sembako pada waria, padahal tiga orang pria tersebut memasukan sampah dan batu ke dalam dus mie instan yang disebutnya sembako.

Mereka bahkan membawa batu dan sampah langsung di dalam tempat sampah untuk dimasukan ke dalam dus yang disebutnya sembako.

Video viral yang diunggah dalam kanal YouTube miliknya mendapat respon negatif dari pengguna media sosial, banyak masyarakat geram akan aksi tak terpuji Ferdian.

Mirror juga menyoroti hukuman 12 tahun penjara yang membayangi Ferdian Paleka akibat ulah tak terpuji yang viral beberapa waktu lalu.