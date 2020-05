Tepis Pernyataan Donald Trump, WHO Prediksi Vaksin Virus Corona Belum Ada Bahkan hingga Tahun Depan

PIKIRAN RAKYAT - Organisasi kesehatan dunia yaitu WHO menyebut bahwa vaksin untuk virus corona diprediksi tidak akan tersedia hingga akhir tahun 2021.

Masih lamanya ketersediaan vaksin virus corona ini lantaran diperlukannya waktu yang tidak sebentar untuk melakukan pengujian termasuk faktor kemanan dan kemanjuran dari vaksin tersebut.

Belum lagi ketika vaksin virus corona nantinya sudah ditemukan, produksi dan distribusi secara besar-besaran juga memerlukan waktu.

Hal tersebut dikatakan oleh Dale Fisher, chair of the World Health Organization (WHO) Global Outbreak Alert and Response Network.

Fisher mengatakan prediksi tentang virus corona ini akan tepat sasaran dengan lima studi Fase 1 saat ini sedang berlangsung.

“Kami selalu merasa bahwa sekitar bulan April, Mei, kami akan berada dalam studi Tahap 1, jadi ini berarti vaksin potensial telah ditemukan jika Anda mau; kami sekarang mencobanya pada individu, pada dasarnya untuk melihat apakah itu aman,” ujar Fisher dikutip Pikiran-Rakyat.com dari CNBC.

Uji coba yang dilakukan WHO saat ini adalah dengan mengumpulkan data dan menilai apakah vaksin virus corona tersebut benar-benar berfungsi.