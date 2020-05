Menangis, Seorang Perawat AS Klaim Beberapa Pasien COVID-19 Meninggal karena Kelalaian Tenaga Medis

PIKIRAN RAKYAT - Seorang perawat di Amerika Serikat (AS) mengklaim bahwa beberapa pasien virus corona baru (COVID-19) di negaranya meninggal dunia akibat kelalaian para tenaga medis.

Dirinya mengatakan, tenaga medis seperti tidak memiliki rasa empati lantaran pasien-pasien tersebut adalah kaum minoritas di AS.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman The Sun, perawat tersebut diketahui bernama Nicole Sirotek (37) dan bekerja di salah satu rumah sakit di Kota New York, AS.

Dalam sebuah video yang beredar di YouTube, Nicole mengatakan, pasien-pasien tersebut bukan meninggal karena gejala COVID-19, melainkan disebabkan oleh tenaga medis yang lalai.

"Mereka tidak mati karena COVID-19. Ya orang akan mati karena COVID-19, saya tahu itu. Namun kali ini, saya benar-benar akan mengatakan mereka (tenaga medis) membunuh orang-orang ini," ujar Nicole.

Sembari mengeluarkan air mata, Nicole menyebut bahwa para tenaga medis tidak ada yang peduli karena pasien-pasien tersebut adalah kaum minoritas.

"Dan tidak ada yang peduli karena mereka semua minoritas dan kita berada di ruangan itu seperti tidak ada yang terjadi," ungkapnya.

