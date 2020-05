WHO Didesak untuk 'Membuang' Kendali Tiongkok Selama Pandemi Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT - Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili rakyatnya di panggung dunia, bukan Tiongkok, kata kementerian luar negerinya pada hari Selasa, 5 Mei 2020.

Taiwan menyerukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk "membuang" kendali Tiongkok selama pandemi virus corona.

Pengecualian Taiwan dari WHO, karena keberatan Taiwan yang menganggap pulau itu salah satu provinsi, telah membuat marah Taipei, yang mengatakan ini telah menciptakan celah berbahaya dalam perang global melawan virus corona.

Baca Juga: 11 Makanan Paling Padat Gizi yang Perlu Dikonsumsi selama Puasa di Bulan Ramadhan 1441 H

Taiwan telah melobi untuk hadir sebagai pengamat, pertemuan bulan ini dari badan pembuat keputusan WHO, Majelis Kesehatan Dunia (WHA), meskipun sumber-sumber pemerintah dan diplomatik mengatakan Tiongkok akan memblokir langkah itu.

Steven Solomon, pejabat hukum utama WHO, mengatakan pada hari Senin bahwa WHO mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai "perwakilan sah", sesuai dengan kebijakan PBB sejak 1971, dan bahwa pertanyaan tentang kehadiran Taiwan adalah satu untuk 194 negara anggota WHO.

Berbicara di Taipei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Ou mengatakan keputusan 1971, di mana Beijing mengambil kursi PBB dari Taipei, hanya menyelesaikan masalah siapa yang mewakili Tiongkok, bukan masalah penanganan virus corona di Taiwan, dan tidak memberi Tiongkok kekuatan untuk mewakili Taiwan secara internasional.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Sebut Didi Kempot Maestro yang Populerkan Musik 'Katrok'

"Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta orang Taiwan di komunitas internasional," katanya kepada wartawan.