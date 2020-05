AS Catat 24 Jam Paling Mematikan saat Pelonggaran Lockdown Mulai Mencuat

PIKIRAN RAKYAT - Menurut data yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada Jumat 1 Mei 2020 merupakan 24 jam paling mematikan di Amerika Serikat (AS) selama pandemi virus corona baru (COVID-19) menyerang.

Laporan tersebut mencatat adanya 2.909 kasus kematian baru akibat COVID-19 pada hari itu.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Mirror, sejauh ini angka tersebut menjadi jumlah kematian harian tertinggi di AS.

Jumlah tersebut telah melampaui angka kematian harian tertinggi di AS sebelumnya pada 23 April 2020 lalu, yaitu 2.471 korban jiwa.

Diketahui, COVID-19 di AS sudah menyebabkan lebih dari 60.000 orang meninggal dunia.

Sedangkan kasus positif di AS sudah melebihi angka 1,1 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok yang merupakan negara asal COVID-19.

Data yang dikeluarkan oleh WHO tersebut sedikit berbeda dari jumlah yang dikumpulkan oleh Centres for Disease Control and Prevention (CDC) AS.