Meghan Markle Kalah pada Babak Pertama Melawan Mail on Sunday Terkait Kasus Privasinya

PIKIRAN RAKYAT - Hakim menolak klaim Meghan Markle terhadap Associated Newspapers dan memberikan kemenangan pertama bagi induk Mail on Sunday tersebut dalam kasus privasi Duchess of Sussex yang sedang dalam persidangan.

Meghan Markle menggugat Associated Newspapers, perusahaan induk Mail on Sunday, karena menerbitkan artikel yang berisi bagian-bagian dari surat pribadi yang ia tulis kepada ayahnya, Thomas Markle.

Setelah sidang pendahuluan di Pengadilan Tinggi London pekan lalu, Hakim Warby, pada hari Jumat 1 Mei 2020 waktu setempat, menolak klaim Meghan yang mengklaim penerbit bertindak tidak jujur, dengan sengaja menyebabkan konflik antara Meghan dan ayahnya, serta dianggap memiliki agenda yang terorganisir melawan sang Duchess.

Masalah utama dari kasus ini adalah privasi, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data 2018.

"Saya tidak menganggap tuduhan tersebut masuk ke inti kasus ini. Pada intinya menyangkut penerbitan lima artikel yang mengungkapkan kata-kata dan informasi yang diambil dari surat yang ditulis oleh penggugat kepada ayahnya pada bulan Agustus pada tahun 2018,” kata hakim.

