Hoaks Makan Korban Lebih Banyak dari COVID-19, 700 Orang Tewas di Iran Gara-gara Spiritus

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi virus corona baru (COVID-19) yang menjangkit hampir seluruh negara dunia menyebarkan kepanikan di sejumlah kalangan.

Berbagai cara pun ditempuh agar terhindar dari paparannya, bahkan tak sedikit yang termakan hoaks atau berita bohong terkait penanganan virus corona.

Seperti yang terjadi di Iran beberapa waktu lalu, sebanyak 700 orang tewas akibat meminum spiritus atau alkohol jenis metanol sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Times of Israel.

Angka tersebut telah mengalahkan jumlah total kematian akibat virus corona berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Iran.

Menurut penasihat Kementerian Kesehatan, Hossein Hassanian, setidaknya 200 orang yang telah keracunan alkohol, tewas di luar rumah sakit sehingga membuat adanya perbedaan data.

"Sekitar 200 orang meninggal di luar rumah sakit," ujar Hassanian kepada The Associated Press seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Times of Israel.

Berdasarkan laporan pemerintah yang dirilis awal April 2020 di tengah pandemi virus corona, terbukti keracunan alkohol telah meroket 10 kali lipat di Iran sejak awal tahun 2019.