Sembuh dari COVID-19, Seorang Pria Ungkap Rahasianya Kalahkan Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pria di Inggris memberi tahu bagaimana cara untuk mengalahkan virus corona baru (COVID-19) yang ada di dalam tubuhnya beberapa waktu lalu.

Pria berumur 59 tahun tersebut terinfeksi COVID-19 pada akhir Maret 2020, setelah dirinya jatuh sakit karena menderita penyakit sepsis.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Mirror, sebelumnya pria bernama Rob Thomas tersebut dirawat di unit perawatan intensif (ICU) Rumah Sakit Gloucestershire Royal, Inggris.

Staf medis di rumah sakit tersebut mengatakan, Rob selalu mempraktikan latihan pernapasan selama perawatan di ICU, sehingga kini dirinya bisa sembuh dari COVID-19.

Bahkan, para staf medis memberi Rob julukan yaitu, 'the king of the breathers'.

Diketahui, Rob dipulangkan oleh pihak rumah sakit pada Minggu pagi, 26 April 2020.

Setelah selama tiga minggu berpisah, Rob kemudian dapat bertemu kembali dengan istrinya, Viv (40).