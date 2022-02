Buat Rugi, Satpam Iseng Gambar Mata Lukisan Harga Rp14 Miliar karena Bosan

PIKIRAN RAKYAT - Seorang penjaga keamanan di salah satu galeri seni di Rusia, melakukan tindakan fatal hanya karena bosan.

Lukisan senilai 740.000 poundsterling atau sekira Rp14 miliar harus rusak dengan percuma hanya karena tangan usil satpam tersebut.

Pada hari pertamanya bekerja, ia menggambar dua pasang mata dengan pulpen pada lukisan 'Three Figures' (1932–1934) karya seniman Anna Leporskaya dalam pameran seni abstrak di Yeltsin Center di kota Yekaterinburg, Rusia barat.

Lukisan itu dirusak oleh seorang satpam, yang tak disebutkan namanya tetapi diyakini berusia 60 tahun.

Penjaga keamanan itu bekerja untuk sebuah perusahaan keamanan swasta, kata Yeltsin Center dalam sebuah pernyataan.

Kerusakan itu diketahui saat dua pengunjung yang sedang menikmati pameran seni yang bertajuk 'The World as Non-Objectivity. The Birth of a New Art (Dunia sebagai Non-Objectiveness. Kelahiran Seni Baru)'di Yeltsin Center melihat detail tambahan pada dua dari tiga figur pada lukisan tahun 1930-an itu.

Lukisan yang dipinjam dari Galeri State Tretyakov di Moskow, dirusak oleh petugas keamanan hanya karena sang satpam merasa bosan di hari pertamanya bekerja.

Kejadian heboh itu terjadi pada 7 Desember 2021, sejak saat itu ia langsung dipecat oleh pihak galeri.