Penyakit Ternyata 'Punya Bau', Peneliti Klaim Virus Corona Bisa Dideteksi Anjing Pelacak

PIKIRAN RAKYAT - Anjing kemungkinan akan memiliki peran untuk pencegahan virus corona. Para peneliti telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti indera penciuman anjing. Kini peneliti percaya bahwa anjing dapat mendeteksi 'bau' penyakit virus corona pada manusia.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari New York Post, menurut peneliti di London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), karena kebutuhan mendesak akan pengujian virus kcrona, persiapan untuk melatih anjing secara intensif dilakukan untuk mendeteksi pembawa virus tanpa gejala dan dapat siap dalam enam minggu ke depan.

"Ini tahap yang sangat awal. Kita tahu penyakit memiliki bau termasuk penyakit pernapasan seperti influenza dan bau itu sebenarnya sangat berbeda.

"Ada kemungkinan bahwa COVID-19 memiliki bau tertentu, dan jika itu benar, saya sangat yakin bahwa anjing-anjing itu akan dapat mempelajari bau itu dan mendeteksinya,” kata James Logan, kepala Departemen Pengendalian Penyakit LSHTM.

Anjing memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan mampu mengendus perubahan suhu kulit. Hewan mamalia ini juga telah digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis pada manusia seperti malaria, diabetes, penyakit Parkinson, dan kanker.

LSHTM telah melatih anjing jenis Labradors dan Cocker Spaniel untuk mendeteksi penyakit malaria dengan cara mengendus.

"Pekerjaan kami sebelumnya menunjukkan bahwa anjing dapat mendeteksi bau dari manusia dengan penyakit malaria dengan akurasi sangat tinggi di atas standar diagnostik Organisasi Kesehatan Dunia," kata Logan dalam siaran pers.