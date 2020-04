Penelitian di AS, Bersin Penderita COVID-19 Bisa Terbangkan Virus Corona hingga 8 Meter

PIKIRAN RAKYAT - Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat terkait virus corona baru-baru ini menemukan bahwa tetesan yang dikeluarkan dari batuk dan bersin dapat bergerak dalam suasana yang hangat dan lembap dengan kecepatan antara 10 hingga 30 meter per detik.

Hal itu dapat menciptakan 'awan gas' menular dan 'bergolak' yang mampu mencapai jarak antara 23 kaki hingga 27 kaki (7 hingga 8 meter).

AWAN panas dari batuk dan bersin dapat menncapai jarak 8 meter.*

Baca Juga: Komentari Curahan Hati untuk Anak Glenn Fredly, Luna Maya: Benar Kata Mama Kamu

Temuan ini disampaikan oleh seorang peneliti MIT University dan dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association (JAMA) dengan judul 'Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19'.

Dalam video YouTube @JAMA Network memperlihatkan bahwa lintasan bersin yang mungkin membawa virus corona bisa mencapai 8 meter.

Hasil temuan itu menunjukkan bahwa pembatasan jarak sosial atau physical distancing yang dilakukan banyak negara saat ini terlalu dekat.

Baca Juga: Legenda Argentina di Piala Dunia 1978 Sarankan Lautaro Martinez untuk Pindah ke Barcelona

Profesor Lydia Bourouiba menulis di Journal of American Medical Association (JAMA) menjelaskan bahwa langkah-langkah jarak sosial yang diterapkan saat ini sudah ketinggalan zaman.