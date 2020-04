Prihatin Dana Bantuan AS ke WHO Dibekukan Trump, Tiongkok: Rusak Kerjasama Lawan Epidemi

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Tiongkok mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terkait pembekuan pendanaan AS untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Mereka mengaku sangat khawatir dengan keputusan tersebut dan juga mendesak AS agar tetap memenuhi kewajibannya selama krisis virus corona baru (COVID-19) masih berlangsung.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Yahoo! News, Trump sebelumnya mengumumkan pembekuan pendanaan AS untuk WHO dengan berbagai macam alasan.

Salah satunya, Trump menganggap bahwa WHO tidak serius dalam menanggapi pandemi COVID-19 di Tiongkok hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia.

"Ini (pembekuan) dilakukan untuk menilai peran WHO yang tidak serius dan menutupi penyebaran virus corona," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga meragukan transparansi Tiongkok terkait jumlah kasus dan kematian yang diakibatkan oleh COVID-19.

Menurut Trump, WHO telah bersikap bias terhadap Tiongkok dan dirinya meyakini bahwa mereka bekerja sama untuk menutup-nutupi kasus COVID-19 di Tiongkok.