Pejabat AS Lontarkan 'Permintaan Khusus' Kepada Diplomat Tiongkok

PIKIRAN RAKYAT - Diplomat Tiongkok Yang Kiechi mendapatkan ‘permintaan khusus’ dari salah satu pejabat Amerika Serikat dalam hal penanganan virus corona.

Pejabat AS itu adalah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang pada hari Rabu 15 April 2020 melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus melontarkan 'permintaan khusus' itu.

‘Permintaan khusus’ itu adalah terkait keinginan AS agar Tiongkok bisa lebih transparan dan berbagi informasi untuk melawan penyebaran wabah virus corona.

Melalui percakapan, Mike Pompeo menyatakan ‘permintaan khusus’ tersebut kepada Yang Jiechi. Pompeo mengatakan tentang pentingnya AS agar bisa terhubung dengan fasilitas ekspor medis Tiongkok dalam memenuhi permintaan mendesak di AS.



AS memang telah diguncang dengan kasus kematian virus corona yang kian mengkhawatirkan. Hingga Selasa 14 April 2020 telah terkonfirmasi 25.300 kematian akibat virus corona

Sebagaimana dilaporkan Reuters yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, para pejabat AS justru memperdebatkan cara untuk membuka kembali kegiatan perekonomian tanpa memicu kembali wabah.

Amerika Serikat, dengan populasi terbesar ketiga di dunia, melewati angka tertinggi untuk kedua kalinya pada Selasa dengan lebih dari 600.000 kasus yang dilaporkan, tiga kali lebih banyak dari negara lain.

Pada Senin, AS telah melaporkan jumlah kematian baru sebanyak 1.500 yang dimana jumlahnya jauh di bawah hitungan minggu lalu sekitar 2.000 kematian setiap 24 jam.