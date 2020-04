Penyemangat bagi Dokter dan Perawat Tangani COVID-19, Lagu Beatles Diputar Rutin di RS

PIKIRAN RAKYAT - Lagu klasik 'Here Comes The Sun' dimainkan di berbagai rumah sakit untuk membangkitkan semangat para dokter, perawat, dan juga pasien.

Bisa jadi obat terkuat yang digunakan untuk meningkatkan semangat para pekerja kesehatan daerah New York di pusat krisis novel COVID-19 AS adalah musik.

Dilansir CNA Lifestyle 14 April 2020, setiap hari lagu-lagu ceria dan klasik dari The Beatles - Here Comes The Sun dan dilanjut dengan OST. film Rocky diperdengarkan untuk meningkatkan semangat perawat, dokter dan staf pendukung.

Sekitar 545.000 orang didiagnosis positif COVID-19 di Amerika Serikat pada hari Minggu, 12 April, dan sekitar 21.600 telah meninggal karena penyakit yang sangat menular ini. Ini merupakan hari terkelam di AS sejak corona menyerang negara tersebut.

Lagu penyanyi Australia, Starley - 'Call On Me' yang diputar setiap pukul 16.30 dilaporkan telah memberikan kekuatan kepada staf di salah satu rumah sakit Mount Sinai di New York City.

Paramedis bertepuk tangan ketika semakin banyak pasien yang dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan rumah sakit yang terletak di seberang jalan Universitas Columbia.

