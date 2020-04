Krisis Virus Corona, IMF Akan Beri Bantuan Utang Kepada 25 Negara

PIKIRAN RAKYAT - Setidaknya ada 25 negara anggota berdasarkan Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) yang akan diberi layanan bantuan utang oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Pembrian utang tersebut bertujuan agar negara-negara yang diberi pinjaman bisa memaksimalkan penanganan pandemi virus corona.

Direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan pada Senin 13 April 2020 telah menyetujui slot pertama negara-negara yang akan menerima bantuan utang.

Menurut dia saat ini CCRT memiliki sekitar 500 juta dolar AS termasuk jaminan baru 185 juta dolar AS dari Inggris, 100 juta dolar AS dari Jepang dan nominal yang tak diungkapkan dari Tiongkok, Belanda dan negara lainnya.



IMF juga sedang berupaya meningkatkan jumlah yang tersedia menjadi 1,4 miliar dolar AS.

Sementara itu perkembangan pandemi virus corona di berbagai negara seperti Inggris akan mulai melakukan karantina nasional atau lockdown.

Keputusan lockdown tersebut akan diberlakukan setidaknya sampai 7 Mei 2020. Hal ini dikatakan Menteri luar negeri Inggris Dominic Raab.

Mewakili Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang baru pulih dari virus corona, Raab menuturkan bahwa dia tidak memperkirakan pemerintah akan membuat perubahan pada langkah-langkah penguncian yang saat ini diberlakukan sampai yakin itu dapat dilakukan dengan aman.



Dilaporkan Reuters yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, sebanyak 11.329 orang telah meninggal di rumah sakit di Inggris setelah dites positif mengidap virus corona, menurut pernyataan kementerian kesehatan pada Senin.***