Catatan WHO, Lebih dari 22.000 Tenaga Medis di Dunia Positif Corona

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi COVID-19 menjangkiti banyak tenaga medis di Indonesia, baik di kalangan dokter maupun perawat.

Tak sedikit dari mereka yang positif terinfeksi virus corona, diisolasi, dan meninggal dunia.

Di dunia, lebih dari 22.000 petugas kesehatan di 52 negara dan wilayah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Sabtu, 11 April 2020.

Baca Juga: Resep Mudah Membuat Setup Roti Tawar selama Masa #DiRumahAja



Berdasarkan laporan kondisi harian WHO, sebanyak 22.073 kasus COVID-19 di kalangan petugas kesehatan dilaporkan kepada WHO hingga Rabu (8 April).



Laporan itu menyebutkan bahwa kemungkinan data tersebut tidak mewakili secara keseluruhan, sebab sejauh ini tidak ada laporan sistematis dari kalangan petugas kesehatan kepada WHO.



Hasil awal menunjukkan petugas kesehatan tertular di tempat kerja dan di komunitas, yang paling sering melalui anggota keluarga yang terinfeksi.

Baca Juga: Hikmah di Balik Wabah Corona, Illja Spasojevic Lebih Dekat dengan Anak



Untuk melindungi petugas kesehatan yang berada di garda terdepan melawan COVID-19, WHO menekankan penggunaan tepat alat pelindung diri seperti masker, kaca mata, sarung tangan dan baju pelindung.



Dengan memperhatikan risiko kelelahan di kalangan penyedia layanan kesehatan, WHO menyerukan agar pihak-pihak terkait menghargai hak mereka atas kondisi kerja yang terhormat.***