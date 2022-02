Pentolan ISIS Bawa Keluarga saat Tekan Tombol Bom Bunuh Diri, Joe Biden: Pengecut yang Putus Asa

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengeklaim bahwa bos Negara Islam (IS, yang sebelumnya ISIS) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi melakukan jihab bom bunuh diri ketika militer AS mendekatinya.

Biden mengatakan bahwa akibat bom bunuh diri tersebut ada beberapa korban tewas. Namun, klaim tersebut mendapat bantahan dengan klaim bahwa AS-lah yang bertanggung jawab atas kematian warga sipil.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi dilaporkan tewas dalam serangan pasukan khusus AS di provinsi Idlib, Suriah pada Kamis, 3 Februari 2022.

UNICEF mengonfirmasi bahwa setidaknya enam orang anak-anak ikut tewas selama operasi militer AS, dan media lokal mengatakan bahwa sekitar selusin warga sipil tewas.

Sementara itu, Biden mengatakan AS memilih untuk mengerahkan pasukan khusus daripada membunuh al-Qurayshi dengan serangan udara untuk meminimalkan korban sipil.

Al-Qurayshi, kata Biden, telah meledakkan dirinya sebelum dia ditangkap atau dibunuh oleh Amerika.

"Saat pasukan kami mendekat untuk menangkap teroris itu, dalam tindakan terakhir seorang pengecut yang putus asa, tanpa memperhatikan kehidupan keluarganya sendiri atau orang lain di dalam gedung, dia memilih meledakan dirinya sendiri," kata Joe Biden pada Kamis, 3 Februari 2022.

Lebih lanjut, Biden mengataka ledakan itu telah menghancurkan seluruh lantai tiga gedung tempat al-Qurayshi berada.