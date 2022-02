Korea Selatan Bongkar Persaingan Pengembangan Vaksin Covid-19, Ada Satu Penyesalan

PIKIRAN RAKYAT – Berdasarkan penjelasan salah satu Lembaga Riset Kebijakan (Think Tank) Amerika Serikat (AS), the Council on Foreign Relations (CFR), lebih dari 20 vaksin telah disetujui untuk digunakan secara umum atau darurat di negara-negara seperti AS, Inggris, Rusia dan China.

Menurut laporan CFR, proses pengembangan biasanya memakan waktu 8 hingga 15 tahun. Sementara jumlah vaksin yang kini telah resmi membutuhkan kurang dari 2 tahun sejak awal pengembangan.

Para ahli mengaitkan perkembangan pesat seperti itu hanya mungkin terjadi ketika suntikkan dana negara mengalir deras dan dibarengi proses persetujuan birokrasi yang cekatan.

Dilansir dari The Korea Herald, salah-satu profesor medis terkemuka di Universitas Korea, Kim Ki-soon, menyesal karena negaranya tidak terlalu memperhatikan vaksin sebelum wabah virus corona menjalar.

“Belum ada vaksin buatan Korea Selatan yang disetujui karena kita telah mengabaikan ilmu dasar tentang cara membuat vaksin,” kata Kim pada forum yang diadakan oleh Asosiasi Jurnalis Sains Korea pada bulan September lalu.

“Vaksin mRNA yang dikembangkan oleh Moderna menjalani uji klinis hanya satu atau dua bulan setelah virus corona muncul di bumi. Tetapi, kenyataannya adalah mereka telah melakukan penelitian tentang vaksin ini selama 10 hingga 15 tahun lamanya,” ujarnya.

Berbicara di forum yang sama, Profesor Kedokteran di Universitas Konkuk, Hong Kee-jong, mengatakan bahwa Korea Selatan baru mulai memperhatikan pengembangan vaksin setelah pandemi influenza H1N1 pada 2009 silam.

Dia juga menambahkan, Korea Selatan tertinggal di bagian infrastruktur yang dibutuhkan sebagai bahan penting untuk pengembangan vaksin dan pengujiannya, serta kemampuan untuk memproduksi peralatan yang dibutuhkan.