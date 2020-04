Diwarnai Isu Jadi Orang Ketiga, Intip Perjalanan Cinta Pangeran Charles dan Camilla

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran Charles dan Camilla Parker rayakan ulang tahun pernikahan mereka yang telah berusia 15 tahun.

Melalui akun resmi Instagram mereka, @clarancehouse, membagikan kebersamaan dari The Prince of Wales dan The Duchess of Cornwall's.

Menjalani hidup sebagai istri dari Pangeran Charles, Camilla Parker Bowles telah berurusan dengan reputasi sebagai 'orang ketiga'.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Kepergian Glenn Fredly Adalah Kehilangan Besar Bagi Dunia Musik Bangsa

Ia dianggap sebagai orang ketiga dalam pernikahan antara Putri Diana dan Pangeran Charles.

Namun, hubungan Camilla dengan Pangeran Charles yang berlangsung selama 40 tahun lebih dari sekadar isu perselingkuhan yang memalukan.

Sebelum akhirnya mencapai kebahagiaan, mereka harus menangani pernikahan kerajaan, drama di media setempat, bahkan tragedi untuk mempertahankan cinta mereka hingga sekarang.

Baca Juga: Lebih Interaktif, Layanan Pesan 5G Siap Gantikan SMS dan MMS

Berikut adalah perjalan cinta Pangeran Charles dan istrinya Camilla Parker, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman GH.