AS Tuduh Tiongkok Manfaatkan WHO untuk Menyesatkan Masyarakat Global

PIKIRAN RAKYAT - Pekan lalu, Senator Amerika Serikat Marco Rubio menyerukan pengunduran diri Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lantaran dianggap telah menyesatkan masyarakat global.

"Dia membiarkan Beijing memanfaatkan WHO untuk menyesatkan masyarakat global," tutur Marco Rubio.

Organisasi kesehatan dunia tsersebut juga dituduh oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlalu fokus kepada Tiongkok dan mengeluarkan nasihat buruk selama wabah virus corona.

Tuduhan yang dilontarkan oleh Donald Trump tersebut dia utarakan pada Selasa 7 April 2020 kemarin.

Trump menyebut bahwa WHO benar-benar gagal dalam menanggulangi penyebaran wabah virus corona.

"WHO benar-benar gagal. Untuk beberapa alasan, (meskipun) sebagian besar didanai oleh AS, (WHO) sangat China-sentris. Kami akan memperhatikan isu ini. Untungnya saya menolak saran mereka membuka perbatasan kami ke China sejak awal. Mengapa mereka memberi kami rekomendasi yang salah seperti itu?" kata Trump dalam posting Twitter-nya seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters via Antara.

Mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Trump ini, WHO enggan menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Pada 31 Januari 2020, WHO memberikan saran untuk setiap negara agar perbatasan tetap dibuka meskipun wabah menyebar.