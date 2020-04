Turun ke Garda Depan, Ibu Tiri Pangeran William Bergabung ke Dinas Kesehatan Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah warga Inggris masih melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing untuk menghindari terjangkit virus corona (COVID-19).

Isolasi dilakukan selama dua pekan seperti yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan para ahli kesehatan lainnya.

Tak terkecuali Camilla, Duchess of Cornwall (72), yang menjalani protokol kesehatan setelah Pangeran Charles (71) terjangkit positif COVID-19.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman The Sun, ia bergabung dalam Dinas Kesehatan Inggris, National Health Service (NHS) untuk berada di garda depan menolong para pasien terkait pandemi setelah dirinya melewati 14 hari isolasi mandiri.

Ibu tiri Pangeran William tersebut memulai pekerjaannya dengan menelepon para orang tua yang rentan terpapar virus corona.

Di antaranya lansia yang telah dinyatakan positif COVID-19 dan tidak boleh keluar rumah untuk sementara waktu.

Camilla membuat program 'Check in and Chat' yang dilakukan via telpon sebagai salah satu upaya memberikan motivasi, sekaligus membantu kebutuhan para lansia dalam menghadapi isolasi.