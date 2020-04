Sejumlah Pasien Kapal RS Militer Amerika Serikat Positif Corona

PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah pasien trauma yang menjalani perawatan di kapal rumah sakit militer Amerika Serikat di New York dan Los Angeles terbukti positif mengidap virus corona, kata Pentagon pada Senin, 6 April 2020.



"Apakah kami memiliki pasien yang akhirnya terinfeksi virus corona di kapal rumah sakit? Ya," kata Brigadir Jenderal Paul Friedrichs, staf gabungan ahli bedah saat jumpa pers.

Di saat bersamaan, juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman mengatakan kapal rumah sakit Comfort di New York akan menerima pasien trauma terlepas dari status virus corona mereka.



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, 7 April 2020, Hoffman menambahkan bahwa militer AS mulai menguji vaksin virus corona untuk hewan hari ini.

Kapal rumah sakit milik Angkatan Laut AS, USNS Comfort telah didatangkan ke New York pada 30 Maret lalu untuk mendukung perawatan pasien corona yang semakin membludak jumlahnya.



Kapal berkapasitas 1.000 tempat tidur itu merupakan fasilitas tambahan dalam penanganan COVID-19 selain fasilitas rumah sakit darurat yang didirikan dengan terburu-buru di sejumlah taman-taman kota di New York. ***