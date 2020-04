Bak Kisah Detektif, Polisi Investigasi Teror Anak Ayam Mati yang Diikat ke Pagar

PIKIRAN RAKYAT - Polisi telah melakukan penyelidikan setelah teror seekor anak ayam ditemukan mati dengan kondisi terikat di pagar.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Daily Mail, kejadian penemuan anak ayam dengan kondisi leher terikat di pagar itu berada di Road of Remembrance in Folkestone, Kent, Inggris.

Anak ayam yang mati terikat itu ditemukan warga pada Selasa, 31 Maret 2020 waktu setempat.

Baca Juga: Berstatus Terbatas, BMW M5 Special Edition Dibandrol Rp Rp 5,16 Miliar

Road of Remembrance atau Jalan Peringatan merupakan sebuah jalan untuk mengenang prajurit Perang Dunia I, sehingga anak ayam yang ditemukan mati di jalan tersebut sangatlah tidak sopan.

loading...

Petugas dari The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Inggris mengatakan, pihaknya tidak dapat memastikan anak ayam itu mati atau hidup saat diikat, luka juga tak jelas terlihat.

Inspektur David Grant kemudian dipanggil warga untuk mengambil bangkai ayam itu, dan mengatakan ia terkejut dengan kejadian mengenaskan dan tak sopan.

"Aku sebenarnya sedikit terdiam ketika melihat ini, aku hanya tidak mengerti mengapa ada orang yang melakukan ini.

Baca Juga: Kebijakan Work From Home Diterapkan, Transaksi Non-Tunai Meningkat 129 Persen