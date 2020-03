Peneliti Klaim Virus Corona Sudah Lama Ada Sebelum Wuhan, Geser Dugaan Bocor dari Laboratorium

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah peneliti mengungkapkan bahwa virus corona atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 mungkin telah diam-diam menyebar di antara manusia selama bertahun-tahun bahkan beberapa dekade sebelum akhirnya memicu krisis kesehatan global.

Peneliti dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia melihat tumpukan data yang dikeluarkan oleh para ilmuwan di seluruh dunia sebagai petunjuk evolusi virus pada masa lalu.

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kemungkinan virus telah membuat lompatan dari hewan ke manusia jauh sebelum terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Tiongkok.

Baca Juga: 5 Zodiak yang Ingin Tetap Menyibukkan Diri Walaupun Sedang Berada di Rumah

Meskipun ada kemungkinan lainnya, para ilmuwan tersebut mengatakan virus corona membawa mutasi unik yang tidak ditemukan pada hewan yang dicurigai sebagai inang.

loading...

Namun, kemungkinan yang terjadi selama infeksi kluster kecil yang berulang pada manusia.

Studi tersebut dilakukan oleh Kristian Andersen dari Scripps Research Institute di California, Andrew Rambaut dari University of Edinburgh di Skotlandia, Ian Lipkin dari Columbia University di New York, Edward Holmes dari University of Sydney, serta Robert Garry dari Tulane University di New Orleans, yang kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature Medicine pada 17 Maret 2020 lalu.

Baca Juga: Live Streaming MotoGP Virtual 2020: Seri Pertama Dimulai, Marquez Bersaudara Siap Beri Kejutan

Direktur Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, dr Francis Collins, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa studi itu menyarankan skenario yang memungkinkan di mana virus corona disilangkan dari hewan ke manusia sebelum akhirnya mampu menyebabkan penyakit pada manusia.