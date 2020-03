Menjadi Trending Topic, Langkah Presiden Ghana Dipuji Netizen Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Minggu 29 Maret 2020, nama Presiden Ghana Nana Akufo Addo menjadi trending di Twitter.

Lebih dari 13 ribu cuitan muncul untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh dirinya pada Sabtu 28 Maret 2020.

Melalui unggahannya di akun Twitter, Nana Akufo Addo menjelaskan langkah tegas lockdown yang akan diambil oleh pemerintah Ghana.

Baca Juga: Cara Trump Atasi Virus Corona Dikritisi Dokter Korsel, Sebut Egonya Mengancam Kesehatan Dunia

Dalam unggahan tersebut dia menulis langkah Ghana yang sangat dipuji oleh netizen di Twitter.

"We know how to bring this economy back life. What we do not know is how to bring people back to life," ujarnya.

loading...

Jika diartikan ke Bahasa Indonesia kurang lebih dirinya menjelaskan bahwa dia dan Ghana yakin bahwa pemerintah bisa mengatasi masalah ekonomi yang akan terjadi akibat COVID-19.

Namun baginya dirinya yang sulit (bahkan tidak mungkin) adalah untuk menghidupkan kembali para korban yang timbul akibat pandemi corona ini.

Baca Juga: Virus Corona Dianggap Lebih Buruk dari Tragedi 9/11, Satu Orang Tewas Tiap 9 Menit di New York

Langkah ini pun banyak dipuji oleh netizen di Internasional.