Di Tengah Perjuangan Pangeran Charles Lawan Virus Corona, Clarence House Ucap Terima Kasih

PIKIRAN RAKYAT - Pewaris takhta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, dinyatakan positif terinfeksi virus corona pada Senin, 23 Maret 2020.

Pria berusia 71 tahun tersebut dinyatakan positif terinfeksi virus corona setelah menunjukkan gejala ringan, namun dalam kondisi kesehatan yang baik.

Meski sedang berjuang melawan virus corona, kondisi Pangeran Charles dinyatakan berangsur baik.

Baca Juga: PRAKIRAAN CUACA HARI INI: 27 Maret 2020, Bandung Berpotensi Hujan Sedang di Siang Hari

Setelah kabar tersebut beredar, berbagai ucapan dan doa untuk kesembuhan Pangeran Charles mengalir di berbagai media sosial.

Pihak kerajaan Clarence House menuturkan ucapan terima kasih pada masyarakat yang sudah mendoakan Pangeran Charles di tengah perjuangannya melawan virus corona.

loading...

Menurutnya, Pangeran Charles sangat tersentuh dengan ucapan dan doa yang diberikan masyarakat padanya.

Baca Juga: Update Virus Corona di Dunia 27 Maret 2020, Kasus Positif di Amerika Serikat Telah Melebihi Tiongkok

"Terima kasih untuk semua ucapan 'Get Well Soon' pesan untuk Yang Mulia. Dia sangat tersentuh oleh kata-kata baik Anda," tulis pihak kerajaan dalam Twitter @clarencehouse.

Pihak kerajaan Inggris belum mengetahui alasan dan di mana tempat Pangeran Charles terinfeksi virus corona yang mewabah di belahan dunia.